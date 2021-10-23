Kritik Göztepe deplasmanı öncesi Trabzonspor ’da önemli eksikler var... Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Nwakaeme ile Peres’in yanı sıra Koita ile Abdulkadir Parmak, kadroya alınmadı. Kulüpten yapılan dünkü açıklamayla, sakatlar kervanına iki isim daha eklendi: Trondsen ve Yunus Mallı. Sol kalça kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilen Trondsen ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus, İzmir’e götürülmedi. Cornelius’un durumu ise eşinin doğum yapmasına bağlı. Teknik heyetin verdiği özel izinle Danimarka’ya giden Cornelius, hamile olan eşinin yanında bulunuyor.

Cornelius dönse bile...

Cornelius’un bugün Türkiye’ye dönüp, direkt olarak İzmir’e giderek takıma katılma ihtimali var. Yıldız forvet kafileye dahil olsa dahi, 11’de görev almayacak. Son 3 antrenmana çıkmadığı için teknik direktör Abdullah Avcı, Cornelius’u kulübe kozu olarak kullanacak.