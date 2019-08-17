Göztepe, ligin ilk haftasında yenilmiyor

Süper Lig’deki 28. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 27 ilk hafta maçının 21’inde yenilmedi.

17 Ağustos 2019, Cumartesi 17:18
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Göztepe, ligin ilk haftasında yenilmiyor

Süper Lig’de üst üste 3. sezonunu geçirmeye hazırlanan Göztepe, ilk hafta maçında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek.

Bu kulvarda geride kalan 27 sezonun açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi ilk hafta müsabakalarının 21’inden en az 1 puan çıkardı.

Evinde sadece 1 mağlubiyet

Süper Lig’de art arda 8. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahada oynadığı ilk hafta müsabakasında ilk yenilgisini geçen sezon Yeni Malatyaspor karşısında aldı.

İzmir temsilcisi, iç sahadaki 17 sezon açılış maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. ?

Rakipler

Antalyaspor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor’la ikişer kez mücadele etti.

İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, MKE Ankaragücü, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’la puan mücadelesi verdi.??

Sezon açılış maçları

Göztepe’nin Süper Lig’deki geride kalan 27 sezonunda 1. hafta müsabaka sonuçları şöyle:

Sezon    Maç            Sonuç

1959    Adalet-Göztepe       0-0

1959-1960  Göztepe-Altınordu     0-0

1960-1961  Kasımpaşa-Göztepe     0-0

1961-1962  İzmirspor-Göztepe     1-0

1962-1963  Göztepe-Altay       2-1

1963-1964  Göztepe-Karşıyaka     1-0

1964-1965  Göztepe-Altay       1-0

1965-1966  İzmirspor-Göztepe     2-0

1966-1967  Göztepe-Altınordu     4-2

1967-1968  Göztepe-Bursaspor     1-0

1968-1969  Altınordu-Göztepe     1-0

1969-1970  Altay-Göztepe       1-0

1970-1971  Göztepe-Ankara Demirspor  1-1

1971-1972  Göztepe-Samsunspor     0-0

1972-1973  Göztepe-Giresunspor    3-2

1973-1974  Kayserispor-Göztepe    0-0

1974-1975  Göztepe-Eskişehirspor   0-0

1975-1976  MKE Ankaragücü-Göztepe   1-5

1976-1977  Trabzonspor-Göztepe    1-0

1978-1979  Altay-Göztepe       1-1

1979-1980  Göztepe -Galatasaray    3-1

1981-1982  Göztepe-Diyarbakırspor   3-1

1999-2000  Göztepe-Kocaelispor    0-0

2001-2002  Göztepe-Bursaspor     2-0

2002-2003  Göztepe-Elazığspor     2-1

2017-2018  Göztepe-Fenerbahçe     2-2

2018-2019  Göztepe-Yeni Malatyaspor  1-3

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ

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