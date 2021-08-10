Göztepe lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçını 15 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacak Göztepe , ligde son 4 yılda çıktığı ilk hafta maçlarında yalnız tek galibiyet alabildi. Süper Lig'de geçirdiği son 4 sezonda ilk hafta maçlarına hep evinde çıkan İzmir temsilcisi, yalnız geçen sezon ilk sınavda Denizlispor 'u 5-1 yenebildi.

Göztepe, 2019-2020 sezonunda yine Antalyaspor'a iç sahada 1-0 yenilirken, 2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor'la evinde oynadığı açılış karşılaşmasını 3-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe 'yle ilk hafta 2-2 berabere kaldı.

Yıllar sonra ilk kez bu sezon lige deplasmanda başlayacak Göztepe, Antalyaspor'u yenerek maratona moralli bir giriş yapmayı hedefliyor. Sezon öncesi dış transferde Tijanic, Arslanagic, Baku, Lourency, Şefik, Kahraman ve Atakan Rıdvan'la sözleşme imzalayan, Şefik'i alır almaz kiralık yollayan sarı-kırmızılılar bu hafta transferde hamle yapmayıp lige odaklanacak. Göztepe, takımın ilk haftalardaki performansına göre transferde adım atacak.