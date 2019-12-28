İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de geçen hafta zirve adaylarından Galatasaray'ı evinde 2-1 yenerek çıkışa geçen Göztepe, yarın ilk yarının son haftasında liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Konuk Göztepe'de kart cezalıları sağ bek Gassama, stoper Titi ve golcü Jerome'un yanı sıra tedavileri süren Atınç, Hakan, Poko ile Alpaslan Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Teknik Direktör İlhan Palut, Sivasspor'un saygıyı hak eden bir rakip olduğunu belirterek, "Sivasspor lider durumda, saygı duyulması gerekir. Ancak biz de kendi değerimizi bilerek oynayacağız. Önemli eksiklerimiz var. Ancak sahaya on bir oyuncuyla çıkacağız. İlk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Galatasaray galibiyeti hepimize moral verdi fakat ayaklarımız yere sağlam basacak. Takımıma inanıyorum, Sivas'tan iyi bir skorla dönüp ikinci devrenin hazırlıklarına ve planlamasına başlayacağız" yorumunu yaptı.

GÖZTEPE

Beto - Murat, Reis, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Deniz