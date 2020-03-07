İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de üst üste oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ve Kayserispor maçlarında 5 puan kaybeden Göztepe yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren orta saha Andre Poko ile stoper Atınç Nukan müsabakada forma giyemeyecek. Geçen haftaki Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan defans oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün ise durumu maç saatinden netlik kazanacak.

Bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 459, 2. kategori 405, 3. kategori 216, 4. kategori 162, 5. kategori 135, 6. kategori ve misafir tribünü 54 TL olarak satışa çıktı. Teknik Direktör İlhan Palut, Başakşehir karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. İki haftadır galip gelemediklerini vurgulayan genç teknik adam, "Taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi. Konuk Başakşehir'de bir dönem Göztepe'de teknik direktörlük yapan Okan Buruk ile sarı-kırmızılı formayı giyen Demba Ba eski takımına rakip olacak. Göz-Göz'de ise oyunculardan Mossoro, Soner ve Napoleoni de bu kez Başakşehir'in karşısına çıkacak.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Reis (Alpaslan), Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome