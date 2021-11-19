Göztepe Spor Kulübü Ticari Direktörü Sinan Öznur, yaptığı açıklamada, ulaşılan endüstriyel düzeyin, kulüplerin ve futbolu yöneten kurumların yeniden yapılanmasını zorunlu hale getirdiğini aktardı. Geleneksel yönetim anlayışıyla futbolu yönetmenin gittikçe zorlaştığını vurgulayan Öznur, bu yapılanmanın tamamen futbolun yeniden yasal olarak düzenlenebilmesi ile mümkün olabileceğini belirtti.

Kulübün stadının yaklaşık 3 yıl önce açıldığını anımsatan Öznur, "Bu güzide tesisin ciddi boyutlardaki operasyon maliyetleri ile karşı karşıya olduğumuzun bilinmesini isteriz. Başta emniyet, güvenlik, temizlik gibi müsabaka giderleri dışında tesisin kira, elektrik, su, doğalgaz, çim bakım, personel gibi sabit giderleri ile birlikte yıllık güncel rakamlarla minimum 13-14 milyon lira gibi önemli bir gider kalemi vardır. Eldeki resme bakıldığında, sadece müsabaka faaliyetleri olarak yararlandığımız stadyumumuzda bu giderleri karşılayabileceğimiz bir gelir kalemi maalesef şu an için mümkün görünmemektedir. Yani her ne kadar bizim kabul öngörümüz içerisinde yer alsa da örneğin maç günü bilet ya da kombine geliri başa baş değerlerinin bile çok altında kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gelir ve gider hesaplamaları için sezon boyunca ciddi bir hassasiyet ve büyük çaba sarf etmek gerekeceğine işaret eden Öznur, şunları kaydetti:

"Bu nedenle gelir değerlerinin düştüğü süreçte en başta belirli maliyetleri, özellikle de sportif alandaki ücretleri çok doğru ayarlamak gerekecektir. Yeni gelir getirici alanları değerlendirmek ve büyütebilmek, ülkemizde sporun sürdürülebilirliği adına oldukça önem arz etmektedir. Örneğin Premier Lig’de yer alan tüm kulüpler şirket şeklinde kurulmuşlardır ve bu kurguyla birlikte orada çok farklı bir sermaye birikim modeli uygulanmaktadır. Türk futbolunda ise diğer ülkelerde olmayan kulüpleri fonlama yöntemleri yaşanırken, bu durum maalesef şehrimiz olan İzmir, dolayısıyla Göztepe için geçerlilik arz etmemektedir. Bu nedenle, popülist bir yaklaşım olmasa da borçsuz bir kulüp yönetebilmek Göztepe için en önemli amaçtır."

AA