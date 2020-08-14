Göztepe, Kubilay Sönmez’i renklerine bağladı

Süper Lig’de transferde daha önce Kocaelispor’dan Burak’la sözleşme imzalayan Göztepe, iç transferde Soner Aydoğdu’yla 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaşırken; Hatayspor’dan Kubilay Sönmez’i de renklerine bağladı.

14 Ağustos 2020, Cuma 19:21 Son Güncelleme:
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Göztepe, Kubilay Sönmez’i renklerine bağladı

Göz-Göz’de geçen sezon 30 maçta 5 golle oynayan 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Soner’in kiralanması konusunda kulübü Başakşehir’le anlaşmaya varıldı. Başakşehir’le sözleşme uzatan tecrübeli futbolcu, Göztepe’ye imza attı.

Sarı-kırmızılıların Hatay’dan 2 yıllığına renklerine bağladığı 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu Kubilay ise, ülkemizde daha önce Çanakkale Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, BŞB Erzurumspor ve Adana Demirspor’da da forma giyip geçen sezon Güney ekibinde şampiyonluk yaşadı.

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