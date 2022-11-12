Göztepe kritik eşikte

Bu karşılaşmaların ardından İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Göztepe , 3 maçlık periyodu 9 puanla geçerse play-off yolunu açacak. Evi Gürsel Aksel Stadı'nda geçen sezondan itibaren aylarca galibiyete hasret kaldıktan son 3 sınavda Ziraat Türkiye Kupası'nda Karbel Karaköprü Belediyespor ve Bucaspor 1928'i 2-0, ligde Altaş Denizlispor 'u 5-0 yenen sarı-kırmızılılar, iç sahadaki seriyi pazartesi günü Keçiörengücü önünde sürdürmek istiyor. (DHA)



