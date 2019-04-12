Göztepe kritik dönemeçte

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde sonuncu Akhisarspor'a 1-0 yenilerek 27 puanla düşme potasından kurtulamayan Göztepe yarın Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Rize Çaykur Didi Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Konuk Göztepe'de Akhisarspor maçı sonrası taraftarla arbede yaşayan kanat oyuncusu Halil Akbunar ile orta saha Alpaslan Öztürk yönetimin kararı doğrultusunda kamp kadrosuna alınmazken, sakatlıkları süren sol bek Traore, orta saha Atakan ve stoper Hakan Çinemre de Rize'ye götürülmedi.

Son 10 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Göz-Göz'de henüz galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Tamer Tuna, "Zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Ancak kazanmaktan başka çaremiz yok. Göztepe'nin adına yakışır bir oyun oynayacağız. Çaykur Rizespor'u yenip taraftarımızın gönlünü alacağız" dedi. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan müsabakayı Göztepe Yasin Öztekin ve Alpaslan'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçen Çaykur Rizespor geçen hafta evinde Beşiktaş'a 7-2 yenilerek tarihi bir skor almıştı.