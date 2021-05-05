Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Ligde geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor’u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı futbolcular iki günlük iznin ardından İttifak Holding Konyaspor maçı için ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda oyuncular 5’e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.

Göztepe, yarınki antrenmanla çalışmalarına devam edecek.