ÖZET | Göztepe - Konyaspor maçı sonucu: 0-1
Süper Lig'in 40. haftasında Konyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Konuk ekip adına tek golü Jevtovic penaltıdan kaydetti. Teknik direktör İlhan Palut eski takımına karşı galip gelirken puanı 48 yaptı. Göztepe ise 40.hafta sonunda 51 puanla 10.sırada yer aldı
Süper Lig'in 40. haftasında Konyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Konuk ekip adına tek golü 67.dakikada penaltıdan Jevtovic kaydetti. Bu skorla Konyaspor 48 puana yükseldi. İzmir ekibi Göztepe ise 51 puanla 10.sırada yer aldı
Konyaspor böylece Süper Lig tarihinde Göztepe karşısında ilk kez sahadan galip ayrıldı
Göztepe eski teknik direktörü İlhan Palut'a karşı
İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip oldu. Göz-Göz'de yaklaşık 1.5 sene görev yapan, ardından Konyaspor'a geçen Palut, kariyerinde ilk defa sarı-kırmızılılara karşı sahaya çıktı.