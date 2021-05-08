ÖZET | Göztepe - Konyaspor maçı sonucu: 0-1

Süper Lig'in 40. haftasında Konyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Konuk ekip adına tek golü 67.dakikada penaltıdan Jevtovic kaydetti. Bu skorla Konyaspor 48 puana yükseldi. İzmir ekibi Göztepe ise 51 puanla 10.sırada yer aldı

Konyaspor böylece Süper Lig tarihinde Göztepe karşısında ilk kez sahadan galip ayrıldı

SÜPER LİG PUAN DURUMU





Göztepe eski teknik direktörü İlhan Palut'a karşı

İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip oldu. Göz-Göz'de yaklaşık 1.5 sene görev yapan, ardından Konyaspor'a geçen Palut, kariyerinde ilk defa sarı-kırmızılılara karşı sahaya çıktı.



