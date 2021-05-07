Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe, Konyaspor'u konuk edecek. İzmir ekibi alt sıralarla bağını tamamen kopardığı için rahat konumda. Yeşil-Beyazlılar ise ateş hattından uzak ancak Konyaspor'un da ligde kalmayı garantilemesi için İzmir ekibini devirmesi gerekiyor. Son 4 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de Konyaspor'la 7 maça çıkan Göztepe, 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek büyük üstünlük kurdu. Bu sezonun ilk yarısında Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçı ise Göztepe 3-2 galip tamamladı.

3 maçtır kaybetmeyen Göztepe, 51 puanla 9. sırada. Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü 5-1'le geçen ve moral depolayan Konyaspor ise 45 puanla 11. basamakta.

Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS 2 konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Nwobodo, Esiti, Halil, Soner, Diabate, Jahovic

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Göztepe eski teknik direktörü İlhan Palut'a karşı

İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip olacak. Göz-Göz'de yaklaşık 1.5 sene görev yapan, ardından Konyaspor'un dümemine geçen Palut, kariyerinde ilk defa sarı-kırmızılılara karşı sahada olacak.

Geçen sezonun 11'inci haftasında Atakaş Hatayspor'dan Göztepe'ye gelen ve bu sezonun 18'inci haftasında İzmir ekibinden ayrılan Palut, kendisi için önemli bir müsabakaya çıkacağını söyledi. Göztepe'de çalıştığı dönem boyunca güzel anlar da üzüntüler de yaşadığını ifade eden Palut, "Bu hafta oynayacağımız Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında da bulundum. Göztepe'de iyi sonuçlara imza attık, istemediğimiz skorlarla da karşılaştık. Artık Konyaspor'dayız. Takımımızın başarısı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Göztepe'den Konyaspor'a geçit yok

Son 4 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de Konyaspor'la 7 maça çıkan sarı-kırmızılılar 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek büyük üstünlük kurdu. Göztepe, 2017-2018 sezonunda 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Konyaspor'u Jahovic'in golüyle 1-0 yenmeyi başardı, Konya'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Göztepe ertesi sezon İzmir'de rakibini 3-2'lik sonuçla bir kez daha mağlup etmesini başardı, deplasmandan ise yine 1-1'lik beraberlikle döndü. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da İzmir temsilcisi galibiyetle kapattı. Evinde Konyaspor'u tek golle geçen Göz-Göz, dış sahada da 3-2 kazanarak toplam 6 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sezonun ilk yarısında Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçı Göztepe 3-2 galip tamamlamasını bildi. Mihojevic ve Zulj'un (2) golleriyle kazanan Göztepe yine yeşil-beyazlılara kabus oldu.