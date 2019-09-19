İlk 4 haftada gol atamayan tek takım olan Göztepe 5. haftanın açılış maçında Konyaspor’u konuk edecek. Yeni transferlerini ilk 11’e monte eden teknik direktör Tamer Tuna artık çıkış ararken, taraftarının da desteği ile sezonun ilk 3 puanını almayı hedefliyor. 4 haftada 3 beraberlik, 1 galibiyet alan Yeşil-Beyazlılar ise namağlup unvanını devam ettirmeyi planlıyor. Göztepe’de stoperler Wallace Reis ve Hakan Çinemre, Konya’da ise forvet arkası Paolo Hurtado ile stoper Fallou Diagne sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.

Göztepe - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak.

Göztepe - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Halil, Mossoro, Serdar, Napoleoni

Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Ali, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic

Göztepe, zorlu 90 dakika öncesi ligde 2 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu sezon hiç bileği büyüklemeyen Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Konyaspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan topladı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Konyaspor karşılaşmasıyla yeni bir sürece gireceklerini söyledi. Zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını ifade eden Tuna, "Önümüzdeki 30 haftada her maç çok önemli. Oyuncularımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 ve misafir tribün 35 TL olarak açıklandı.