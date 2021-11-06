Göztepe - Konyaspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'in 12. haftasında düşme hattında yer alan ve çıkış arayan Göztepe , Gürsel Aksel Stadı'nda ligin flaş takımlarından Konyaspor 'u konuk etti. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip rakip kalede üst üste ataklar gerçekleştirdi. İlk yarının ortalarında oyunu dengeleyen Konya, Göztepe'nin eski futbolcusu Serdar Gürler'in şık asisti Cikalleshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı tamamlanmak üzereyken İzmir ekibinde Yalçın Kayan rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarının uzatma dakikalarında Göztepe bir gol buldu ancak VAR incelemesi sonrasında gol geçersiz sayıldı. 10 kişi işle 2. yarıda risk alarak oynayan sarı kırmızılılar savunmada çok boşluk verdi. Konyaspor bu boşlukları değerlendirerek Cikalleshi ile bir gol daha buldu ve Konyaspor deplasmanda rakibini 2-0 yenerek ligde üst sıralara tırmandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maça ev sahibi Göztepe başladı.

⏱ 3' Göztepe etkili geldi. Sol kanattan Berkan ceza sahasına ortasını gönderdi. Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına çıkan meşin yuvarlağa Soner Aydoğdu gelişine vurdu ancak top üstten auta çıktı.

⏱ 4' Göztepe, Soner ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan Yalçın topla sıfıra indi. Penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda olan Soner'e pasını gönderdi. Soner Aydoğdu gelişine şutunu çıkardı ancak top üstten auta çıktı.

⏱ 10' Konyaspor etkili geldi. Sağ kanatta Cikalleshi yerden Hadziahmetovic'e pasını gönderdi. Bosnalı futbolcu şutunu attı kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

⏱ 11' Göztepe bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanatta savunma arkasına koşu yapan Adis Jahovic topla birlikte sıfıra indi, ceza sahası içerisine yerden pasını gönderdi. Konyaspor savunmasının müdahalesi kısa kalınca Lourency araya girdi şutunu attı ancak top az farkla yandan auta gitti.

⏱ 23' Konyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Bytyqi'nin ceza sahasına gönderdiği ortayı Göztepe savunması uzaklaştırmak istedi ancak top kısa düştü. Skubic, topun gelişine şutunu attı, top üst direğe çarparak auta çıktı.

⚽ GOL | 25' Konyaspor Cikalleshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Serdar Gürler topla birlikte hızla ilerleyip rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan yerden arka direğe pasını gönderdi. Orada boş pozisyonda Cikalleshi dokundu ve topu filelere gönderdi.

⏱ 44' Göztepe gole çok yaklaştı. Soner Aydoğdu ceza sahası içerisinde savunma arkasına sarkan Ndiaye'ye ara pasını gönderdi. Senegalli futbolcu yerden şutunu attı top yan ağlarda kaldı.

🟥 45' Göztepe Yalçın Kayan, Endri Çekici'ye yaptığı sert hareket sonrasında hakem Yasin Kol tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı kırmızılı takım 10 kişi mücadeleye devam edecek.

❌ GOL İPTAL | 45+6'da Göztepe Kahraman Demirtaş'la durumu 1-1'e getirdi ancak VAR'dan yapılan inceleme sonrasında gol, elle oynama nedeniyle iptal edildi. Sağ köşeden Berkan ceza sahasına korneri kullandı. Orada bulunan Kahraman topu filelere gönderdi. Yapılan VAR incelemesi sonrasında gol koluyla atıldığı için iptal edildi.

⏱ 53' Konyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası yayına yakın bir yerden Hadziahmetovic şutunu çekti İrfan Can yumrukladı. Dönen topu Serdar Gürler gürler kontrol ederek ceza sahasındaki Cikalleshi'ye gönderdi. Arnavut futbolcu Atınç'ı çalımlayıp şutunu çekti İrfan Can bir kez daha gole izin vermedi.

⏱ 55' Göztepe direğe takıldı. David Tijanic ceza sahası dışında şut pozisyonu aradı, topu düzelttikten sonra şutunu çıkardı ancak top direkten auta çıktı.

⏱ 57' Göztepe ataklarını sıklaştırdı. Ceza sahası içerisine paslarla gelen Tijanic, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Sloven futbolcu şutunu attı ancak kaleci Sehic topu çıkararak golü önledi.

⏱ 70' Göztepe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Lourency ceza sahasına ortasını yaptı. Cherif yükselip kafasını vurdu ancak Sehic gole izin vermedi.

⚽ GOL | 72' Konyaspor, Cikalleshi'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Serdar Gürler sol kanattan harika bir ara pasıyla Cikalleshi'yi kaleci İrfan Can ile karşı karşıya bıraktırdı. Arnavut futbolcu yerden düzgün bir vuruş ile topu filelere gönderdi.

⏱ 74' Konyaspor 3. gole çok yaklaştı. Göztepe savunması topu uzaklaştırmak isterken kaptırdı. Mpoku Soner Dikmen'e ara pasını gönderdi. Savunma araya girmek istedi ancak top kısa düşünce Soner topu düzeltip şutunu attı, kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

⏱ 79' Konyaspor ataklarını sıklaştırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, solundaki Serdar Gürler'e pasını gönderdi. Serdar gelişine şutunu attı ancak kaleci İrfan Can güzel uzanarak köşeye giden topu kornere çeldi ve gole izin vermedi.

⏱ 81' Konyaspor, Göztepe savunmasının verdiği boşlukları değerlendirip tehlikeli gelmeye devam ediyor. Savunmanın arkasına gönderilen topla hareketlenen Skubic, ceza sahasında bomboş pozisyonda olan Cikalleshi'ye yerden pasını gönderdi. Arnavut futbolcu topu düzeltip şutunu attı ancak kaleci İrfan Can yine gole izin vermedi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mehmet Kısal (xx), Özgür Ertem (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Arslanagic (x) (Dk. 46 Angel x), Atınç (xx), Kahraman (xx), Murat (x), Soner (x), Yalçın (x), Berkan (x) (Dk. 46 Kerim x), Lourency (xx) (Dk. 71 Halil x), Ndiaye (x) (Dk. 61 Ideye x), Jahovic (x) (Dk. 16 Tijanic x)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic (xxx) - Skubic (xxx), Ahmet Çalık (xx), Adil (xxx), Guilherme (xxx), Bytygi (x) (Dk. 39 Michalak xx), Hadziahmetovic (xxx), Soner (xxx) (Dk. 87 Oğulcan), Serdar (xxx) (Dk. 87 Rahmanovic), Cekici (xx) (Dk. 58 Mpoku xx), Cikalleshi (xxxx)

GOLLER: Dk. 25 ve Dk. 72 Cikalleshi (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Yalçın (Göztepe)

SARI KARTLAR: Arslanagic, Lourency, Murat (Göztepe) - Bytygi, Guilherme, Skubic (Konyaspor)



