Süper Lig’te 5. Hafta heyecanı İzmir’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Göztepe ve Konyaspor arasındaki mücadeleyle başlarken Canlı Bahis heyecanını her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Hiç şüphesiz sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe, ilk 4 hafta sonunda Süper Lig’de gol bulamayan tek takım. İlk iki haftaki maçlardan puan çıkaramayan Göztepe, sonrasında aldığı iki golsüz beraberlikle bu maça kadar 2 puan toplayabildi. Geçen hafta oynanan maçta Mossoro ve Napoleoni gibi hücum gücünün arttırabilecek yeni transferlere ilk onbirde yer verseler de hücumda istenen seviyeye henüz gelemediler. İyileşen Cameron Jerome’un maç kadrosunda yer alması beklenirken, Deniz Kadah’ın sakatlığı var.

Geçen sezon aldığı 17 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan ekibi olan Konyaspor, bu sezona da aynı şekilde başladı ve ilk 3 haftadaki maçlarında hepsinde sahadan birer puanla ayrıldı. Geçen hafta ise yeni transferlerinden Farouk Miya’nın şık golüyle Denizlispor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini tek golle aldılar. Teknik direktkör Aykut Kocaman’ın oyun mantalitesini oldukça iyi şekilde sahaya yansıtan Konyaspor, şimdiye kadar Göztepe ile oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanamadı. Konuk ekipte Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado’nun sakatlıkları var.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan son 3 maçta da karşılıklı goller atıldı.

• Göztepe, ilk 4 haftada 1,5 ortalamayla ligin en az kaleyi bulan şut üreten takımı olurken, aynı zamanda rakiplere maç başına sadece 2,8 kaleyi bulan şut ürettirme izni verdi.

• Bu sezon Konyaspor’un attığı gollerin hepsi devre arasından sonra atıldı.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Liverpool’un finali kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i konuk ekibi şanslı görüyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %21’i mücadele 2,5 Gol Üstü olur diyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

Tamer Tuna’nın öğrencileri sezona tutuk girdi. Son iki haftada 1’er puan alan Göztepe, ilk 4 hafta itibariyle rakip fileleri havalandıramayan tek ekip konumunda! Konyaspor da kontrollü oynayan bir ekip. Aykut Kocaman’ın oyun sistemi de gol yememek üzerine kurulu. Dolayısıyla bir kez daha az gollü ve düşük tempolu bir maç bizleri bekliyor gibi. Karşılaşmanın ilk yarısında iki taraftan da temkinli bir futbol bekliyorum. İlk yarıda 2 gol çıkması sürpriz olacaktır.



