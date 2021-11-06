Göztepe - Konyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor , İzmir'de karşılaşıyor. İki takımda mücadeleyi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maça ev sahibi Göztepe başladı.

⏱ 3' Göztepe etkili geldi. Sol kanattan Berkan ceza sahasına ortasını gönderdi. Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına çıkan meşin yuvarlağa Soner Aydoğdu gelişine vurdu ancak top üstten auta çıktı.

⏱ 4' Göztepe, Soner ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan Yalçın topla sıfıra indi. Penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda olan Soner'e pasını gönderdi. Soner Aydoğdu gelişine şutunu çıkardı ancak top üstten auta çıktı.

⏱ 10' Konyaspor etkili geldi. Sağ kanatta Cikalleshi yerden Hadziahmetovic'e pasını gönderdi. Bosnalı futbolcu şutunu attı kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

⏱ 11' Göztepe bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanatta savunma arkasına koşu yapan Adis Jahovic topla birlikte sıfıra indi, ceza sahası içerisine yerden pasını gönderdi. Konyaspor savunmasının müdahalesi kısa kalınca Lourency araya girdi şutunu attı ancak top az farkla yandan auta gitti.

⏱ 23' Konyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Bytyqi'nin ceza sahasına gönderdiği ortayı Göztepe savunması uzaklaştırmak istedi ancak top kısa düştü. Skubic, topun gelişine şutunu attı, top üst direğe çarparak auta çıktı.

⚽ GOL | 25' Konyaspor Cikalleshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Serdar Gürler topla birlikte hızla ilerleyip rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan yerden arka direğe pasını gönderdi. Orada boş pozisyonda Cikalleshi dokundu ve topu filelere gönderdi.

Göztepe - Konyaspor maçı 11'leri

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Berkan, Soner, Yalçın, Lourency, Cherif, Adis

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Amir Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Zymer Bytyqi, Endri Çekiçi, Serdar Gürler, Cikalleshi

Göztepe - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



