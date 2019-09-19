Göztepe - Konyaspor (CANLI)

İlk 4 haftada gol atamayan tek takım olan Göztepe 5. haftanın açılış maçında Konyaspor’u konuk ediyor. Yeni transferlerini ilk 11’e monte eden teknik direktör Tamer Tuna artık çıkış ararken, taraftarının da desteği ile sezonun ilk 3 puanını almayı hedefliyor. 4 haftada 3 beraberlik, 1 galibiyet alan Yeşil-Beyazlılar ise namağlup unvanını devam ettirmeyi planlıyor. Göztepe’de stoperler Wallace Reis ve Hakan Çinemre, Konya’da ise forvet arkası Paolo Hurtado ile stoper Fallou Diagne sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemiyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.





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Göztepe - Konyaspor ilk 11'ler:

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome

Konyaspor: Serkan, Skubic, Al Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic



