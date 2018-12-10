Teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi resmen başladı. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak bu sezon Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, imza törenin ardından Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımın başındaki ilk idmanına çıktı. Kariyerinin son 2.5 yılını Kasımpaşa’da geçiren ve burada gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Kemal Özdeş; Konyaspor, Manisaspor, Balıkesirspor, Karşıyaka ve Elazığspor gibi takımlarda da görev yaptı.