Süper Lig 'de son olarak evinde Konyaspor 'a 2-0 yenilip milli araya 9 puanla düşme potasında giren Göztepe , yarın deplasmanda Kayserispor'un rakibi olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Konuk Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Yalçın'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden sağ bek Kerim ile stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. Konyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan golcü Jahovic'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.