Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı dar alanda oyun çalışması ile tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Marko Mihojevic ve Peter Zulj, idmana katılamadı.

Öte yandan ABD’de bulunan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı ile bir araya geldi.

Görüşmede, sarı-kırmızılı kulübün milli yelken sporcularının 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılması için yapılabileceklerin ele alındığı bildirildi.