Süper Lig'de 7. hafta maçında Göztepe ile Kayserispor üç puan mücadelesi verecek. Son 4 maçtır kaybetmeyen Göztepe saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Süper Lig'de bu sezon galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise deplasmanda rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Göztepe: Göktuğ - Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan - Castro, Soner - Serdar, Napoleoni, Mossoro, Jerome

Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir - Rienstra, Djedje - Ntep, Bilal, Adryan, Umut

Ev sahibi ekipte geçen hafta Gazişehir deplasmanında kırmızı kart gören kaleci Beto görev yapamayacak. Göztepe, ligde 6 haftada topladığı 6 puanla 15'inci sırada bulunurken düşme hattının tek basamak üzerinde yer alıyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan konuk ekip Kayserispor ise haftaya 3 puanla 17'nci sırada başladı. Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, taraftarları önünde kazanmak istediklerini söyledi.

Kayserispor ağır yaralı...

Adebayor, Şamil, Yasir, Artem Kravets, Alpay sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Ayrıca Henrique ve Mensah cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27.5 TL, Misafir Tribünü 35 TL.



