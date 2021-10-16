Süper Lig 'de son 4 maçını üst üste kaybederek düşme hattında kalan Göztepe , milli ara sonrası yarın İstanbul'da Kasımpaşa'ya çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda devreyi daha önce kapatan Mihojevic'in yanı sıra cezalı Arslanagic ve sakatlığı bulunan Wilker Angel forma giyemeyecek. Murat Paluli ise 4 maçlık sakatlığının ardından iyileşip takıma döndü.

Bu sezon ilk 8 haftada yalnız 1 galibiyet alabilen Göztepe, 2 beraberlik, 5 yenilgiyle 5 puan toplayıp haftaya 18'inci sırada başladı.

Göz-Göz, Ünal Karaman sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Nestor El Maestro yönetiminde ilk maçını kazandıktan sonra son 4 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Göztepe'nin eski teknik direktörlerinden Cihat Arslan'ın çalıştırdığı 6 puanla 16'ncı sıradaki Kasımpaşa da ligde 6 maçtır hiç kazanamadı. Kasımpaşa'yı tarihinde yalnız 2 kez yenebilen İzmir temsilcisi, rakibinin bileğini geçen sezon 62 yıl sonra ilk kez bükmüştü. Göz-Göz, İstanbul ekibiyle tarihte oynadığı 16 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alırken, rakibini şimdiye kadar deplasmanda hiç yenemedi.

DHA