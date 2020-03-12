Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 26. haftasında yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

12 Mart 2020, Perşembe 23:32 Son Güncelleme:
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Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 26. haftasında yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Hava yoluyla İstanbul’a gidecek sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Ege Özkayımoğlu, Kerem Atakan Kesgin ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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