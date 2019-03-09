Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda kötü sonuçlar alan Göztepe ile Kasımpaşa 25. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İki takımda haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İzmir’deki Bornova Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig’in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve üst üste 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak puan hasretine son vermişti. Ligde yaptığı maçların 9’unu kazanan, 3’ünde berabere kalan ve 12’sini kaybeden lacivert-beyazlı takımın 30 puanı bulunuyor.

GÖZTEPE: Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Ghilas

SAKATLAR: Traore, Atakan, Poko*

CEZALI: Kadu

KASIMPAŞA: Scuffet- Popov, Veysel, Sa, Veigneau (Hafez), Sadiku, Pavelka, Tarkan, Koita, Trezeguet, Perica

SAKAT: Yok

CEZALI: Ben Youssef

BİLET FİYATLARI: VIP 161 TL, numaralı 108 TL, kuzey kale arkası 22 TL, misafir tribün 28,5 TL

Kasımpaşa’da Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, sarı kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.







