Göztepe, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Burak Şeker’in yöneteceği müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Konuk Göztepe’de tedavileri süren forvet Napoleoni, stoper Alpaslan ve orta saha Yalçın, İstanbul’da forma giyemeyecek.

Teknik direktör İlhan Palut, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Fenerbahçe yenilgisini telafi edeceklerine inandığını belirten genç teknik adam, “Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. Önemli eksiklerimiz var ancak görev verdiğimiz futbolcular ellerinden geleni yapacaktır. Ben takımıma inanıyorum. İzmir’e istediğimiz sonucu alarak döneceğiz” dedi. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi Kasımpaşa 7 puanla 8’inci sırada yer alırken, Göz-Göz ise 6 puanla 10’uncu basamakta.

Göztepe’nin muhtemel onbiri: İrfan Can - Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Soner, Nwobodo, Guilherme, Tripic, Halil, Ideye.

İZMİR, (DHA)