Göztepe - Kasımpaşa canlı

Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle ayağa kalkan Göztepe , Süper Lig 'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor İzmir ekibi, haftaya 32 puanla 10. sırada girdi. Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe, sahadan 3 puanla ayrılıp 3'te 3 yapmak ve çıkışını sürdürmek istiyor. 4 maçlık galibiyet hasretine Karagümrük karşısında son veren ve haftaya 29 puanla 14. basamakta giren Kasımpaşa, İzmir'den 3 puanla dönmenin peşinde. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

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KARŞILAŞMA BAŞLADI

KIRMIZI KART | Kasımpaşalı Luckassen, 15. dakikada yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOL | Göztepe, 26. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle öne geçti: 1-0. Golün asistini Halil Akbunar yaptı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Göztepe - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga



