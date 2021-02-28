Göztepe - Kasımpaşa canlı
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İzmir ekibi, 2 maçlık galibiyet serisini Kasımpaşa karşısında sürdürmek istiyor. Kötü gidişata Karagümrük karşısında son veren Kasımpaşa ise evinde 3 puanla dönmenin peşinde. Göztepe - Kasımpaşa maçı hakkında tüm detaylar haberimizde. Karşılaşma başladı. Kasımpaşalı Luckassen, 15. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Göztepe, 26. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle öne geçti. Golün asistini Halil Akbunar yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle ayağa kalkan Göztepe , Süper Lig 'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor İzmir ekibi, haftaya 32 puanla 10. sırada girdi. Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe, sahadan 3 puanla ayrılıp 3'te 3 yapmak ve çıkışını sürdürmek istiyor. 4 maçlık galibiyet hasretine Karagümrük karşısında son veren ve haftaya 29 puanla 14. basamakta giren Kasımpaşa, İzmir'den 3 puanla dönmenin peşinde. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.
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KARŞILAŞMA BAŞLADI
KIRMIZI KART | Kasımpaşalı Luckassen, 15. dakikada yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
GOL | Göztepe, 26. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle öne geçti: 1-0. Golün asistini Halil Akbunar yaptı.
İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Göztepe - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri:
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga