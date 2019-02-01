Göztepe karşısında kadroda olabilir

Martin Skrtel’in cezası, Reyes ve Yiğithan’la yolların ayrılması nedeniyle Fenerbahçe’de şu anda sadece iki stoper var: Sadık Çiftpınar ve Roman Neustadter...

Bu nedenle, Sarı-Lacivertliler’e hazır bir şekilde gelen Serdar Aziz, ayağının tozuyla buakşamki Göztepe mücadelesinin kadrosuna alınabilir.

Serdar, Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede oynayacak durumda olduğunu söyledi. Elinde stoper için başka altenratifi bulunmayan başarılı teknik adamın bu nedenle yeni öğrencisini kulübede oturtması bekleniyor.