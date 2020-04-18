Göztepe kadroyu koruyacak...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ekonomik gelirleri azalan Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu korumayı hedefliyor. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar’ın başkanı Mehmet Sepil, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 15 futbolcuyu takımda tutmayı hedefliyor. Ayrıca İzmir ekibinin, Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk gibi isimlere teklif gelmesi halinde bunları değerlendirmeye alacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.