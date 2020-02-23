Göztepe kaçanlara yanıyor

Yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda muhteşem bir atmosferde rakibiyle karşılaşan sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında yediği gole kahroldu. Tam 3 puana çok yaklaşmışken beraberlikle yetinmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar kaçırdığı gollere yandı. Son haftaların en formda ismi Serdar Gürler, kaleci ile karşı karşıya kaldığı fırsatları değerlendiremezken evde kaybedilen 2 puan moralleri bozdu.

NET POZİSLONLAR BULDUK

Teknik direktör İlhan Palut da 90 dakika bitiminde futbolcularla büyük üzüntü yaşadı. Genç teknik adam yaptığı değerlendirmede, "Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde kazanmak istediğimiz ve iyi hazırlandığımız bir karşılaşmaydı. İlk yarıda bir devrede bulunabilecek kadar net pozisyonlar yakaladık ama bizim için negatif olan taraf rakibimize çok sayıda geçiş hücumu şansı vermemiz oldu. İki takım da ilk yarıda pozisyonlar buldu" dedi.

DİKKAT ETMELİYDİK

"İkinci yarıda oyunun tamamen hakimiydik" diyen Palut, "Rakip yarı sahada topa sahip olduk, pozisyonlar yakaladık. Rakibimize de pozisyon vermedik. Güzel bir dakikada golü bulduk. Golden sonraki süreçte takımımız yine önde kalmaya gayret etti. İkinci golü bulabilecek açık alanlar yakaladık. Bunları değerlendirerek maçı bitirebilirdik ama olmadı. Gaziantep takımının en etkili olduğu noktalardan biri duran toplar ve maalesef 90. dakikada bir anlık dikkatsizlik sonucu golü yedik" yorumunu yaptı.

DİSİPLİNDEN MEMNUNUM

Tek tesellilerinin disiplinden kopmamak olduğunu vurgulayan İlhan Palut sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz. Oyuncularımızın göstermiş olduğu maç kazanma isteği ve 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmamaları bizim için üzücü bir günün artı tarafları oldu".

Puanını 34'e çıkaran Göztepe gelecek hafa Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.



