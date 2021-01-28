Son olarak deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Göztepe’de kaçan goller sonucu taraftarlar sosyal medyada forvet kampanyası başlattı. Sarı-Kırmızılılar ‘GöztepeForvetİstiyor’ hashtagi ile Başkan Mehmet Sepil’e seslendi. Göztepeliler’in başlattığı bu akım Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. Göztepe taraftarı gönüllerinde yatan golcünün eski yıldızları Adis Jahovic olduğunu da sosyal medya üzerinden belirtti. Taraftarların büyük bir kısmı Jahovic’i yeniden Göztepe’de görmek istediklerine dair mesajlar yayınladı. Şu an Antalyaspor forması giyen Makedon oyuncuyla ilgili ise yönetimden de resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.

Süper Lig’e taşımıştı

Göztepe’ye 2016-2017 sezonunda Rusya’nın Krylya Sovetov takımından transfer olan Jahovic 1. Lig’de 33 maça çıkıp 22 gol kaydetti. Jahovic, 2017-2018 sezonunda Göztepe’de sezonun ilk yarısında 18 müsabakada 14 gol attı ve devre arasında Konyaspor’a satıldı.