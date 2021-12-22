Göztepe 'de cezası sona eren kaptan Halil Akbunar 11'deki yerini alacak. Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Lourency ile tedavisi devam eden Boşnak stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. Göztepe, İstanbul'da Beşiktaş 'la oynadığı son 5 lig mücadelesini de kaybetti. Siyah-beyazlıları son olarak 2001-2002 sezonunda İnönü Stadı'nda 2-1 yenen İzmir temsilcisi, ardından galibiyet yüzü göremedi.

Göztepe, 2002-2003'te Beşiktaş'ın 100'üncü yaşını kutladığı 2 Mart 2003 tarihinde İstanbul'daki maçı 7-3 kaybetti. Göz-Göz, Süper Lig 'de döndüktün sonra son 4 yılda Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2017-2018'de 5-1, 2018-2019'da 1-0, 2019-2020'de 3-0 ve geçen sezon da 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 28'ini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın Göztepe'ye 88-50 üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 27 kez karşılaştı. İstanbul'da yapılan 27 lig maçında Beşiktaş 17, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)