Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Göztepe, Trabzonspor 'la olan sözleşmesini fesheden İsmail Köybaşı ile anlaştı.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;

1989 doğumlu defans oyuncusu İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

10 Temmuz 1989'da Hatay'da dünyaya gelen ve Gaziantepspor altyapısında futbola başlayan İsmail, Gaziantepspor, Beşiktaş , Fenerbahçe , Granada, Ç. Rizespor ve Trabzonspor takımlarının formasını giydi.

İsmail Köybaşı'na Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.