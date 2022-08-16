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Göztepe İsmail Köybaşı'nı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

16 Ağustos 2022, Salı 19:42 Son Güncelleme:
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Göztepe İsmail Köybaşı'nı transfer etti

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Göztepe, Trabzonspor 'la olan sözleşmesini fesheden İsmail Köybaşı ile anlaştı.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;

1989 doğumlu defans oyuncusu İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

10 Temmuz 1989'da Hatay'da dünyaya gelen ve Gaziantepspor altyapısında futbola başlayan İsmail, Gaziantepspor, Beşiktaş , Fenerbahçe , Granada, Ç. Rizespor ve Trabzonspor takımlarının formasını giydi.

İsmail Köybaşı'na Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

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