Göztepe ilki yaşamak istiyor

Cumhuriyet Bayramı'nda rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek sarı-kırmızılılar, kazanıp bu sezon ilk kez seri yakalamanın hesaplarını yapmaya başladı. Geçen sezon Süper Lig 'e veda eden, bu sene ise 1'inci Lig'de inişli çıkışlı grafik ortaya koyan Göztepe , son galibiyet serisini 2021-2022'de yaptı. Süper Lig'de üst üste Anlatyaspor, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılılar ardından çıktığı 15 maçın 14'ünü kaybedip sadece 1'inde sahadan berabere ayrıldı.

Bu sezon ise Sakaryaspor, Altınordu ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını 1-0 kazanabilen Göztepe, her galibiyetin ardından puan kayıpları yaşadı. Kazanıp hem seri yakalamak hem de düşme hattından uzaklaşmak isteyen İzmir ekibinde tüm planlar 3 puan üzerine kuruldu. Göztepe bu sezon sahasında istediği sonuçları da alamadı. Gürsel Aksel'de 4 maça çıkan Göztepe, sadece Altınordu'yu yenerken, Tuzlaspor'a mağlup olup Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Emer Çolak cezalı, Lukas Erhan ve Palmer ise sakat.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)