Göztepe ikinci yarının ilk haftalarına damga vurdu

İlk devreyi 15 puanla 19'uncu sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni yılla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. İlk olarak evinde Fraport Tav Antalyaspor'u 4-0 yenerek ateş hattından çıkan Göz-Göz, ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i de mağlup ederek 12 puan topladı. Kasımpaşa ile birlikte ikinci yarının en iyi performans gösteren takımı olan Göztepe, 23'üncü haftayı 27 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

Göztepe oynadığı 4 maçta 10 gol atarken, kalesinde 3 gol görüp artı 7 averaj yakaladı. Göztepe gibi sezonun ilk yarısını düşme potasında tamamlayan Kasımpaşa da ikinci yarıdaki 4 maçını kazanıp toplamda üst üste 5'inci galibiyetini elde etti. Kasımpaşa, ikinci yarıda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'u 3-1, GZT Giresunspor'u da 2-0 yendi. İstanbul temsilcisi; bu periyotta 11 gol atıp, 8 gol yiyerek 8 averaj topladı. Göztepe ve Kasımpaşa ikinci yarıda gösterdikleri başarıyla camialarına umut aşıladı. Milli araya mutlu giren Göztepe, 6 Şubat'ta Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise 5 Şubat'ta lider Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)