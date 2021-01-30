Süper Lig'in ilk yarısını 25 puan ve averajla 11. sırada tamamlayan Göztepe , 22. hafta mücadelesinde yarın Yukatel Denizlispor 'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadında saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Teknik direktör Ünal Karaman göreve geldikten sonra Beşiktaş 'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Karaman yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte cezalı Soner Aydoğdu forma giyemeyecek.

Denizlispor'a karşı Süper Lig'de ilk galibiyetini ligin ilk devresinde 5-1lik skorla alan Göztepe, rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 14 gol gördü.

Denizlispor 7 müsabakadır kazanamıyor

Ligde 14. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 3'ü üst üste olmak üzere 5 yenilgi yaşadı.

Hakan Kutlu ile ilk maç

Bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'ın ardından dün takımın başına Hakan Kutlu'yu getiren yeşil-siyahlı ekip, Kutlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Denizlispor'un Süper Lig'e veda ettiği 2009-2010 sezonunun son 24 haftasında takımı çalıştıran Hakan Kutlu, Denizlispor ile son maçına 15 Mayıs 2010'da Denizli Atatürk Stadında Gaziantepspor karşısında çıkmış, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

AA