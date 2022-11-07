Göztepe iki maç sonra kaybetti

Kazanıp Play-Off hattına bir adım daha yaklaşma umuduyla çıktığı 90 dakikada rakibine tek golle mağlup olan Göz-Göz, 12 hafta sonunda 14 puanla 12'nci sırada kaldı.

Hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, sosyal medyada özellikle teknik heyetin kadro tercihleri, stoper Atınç'ın 87'nci dakikada gol umudu olarak sahaya sürülmesi gibi değişiklikleri eleştirdi. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'le karşılaştıktan sonra ligde şampiyonluk yarışındaki Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'la üst üste oynayacak Göztepe 'de taraftarın takıma inancı yine azaldı.

Sarı-kırmızılılarda Samsun deplasmanı sonrası teknik heyet adına açıklama yapan Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. İlk yarıda oyunun büyük bir bölümüne hakimdik fakat farklı bir gol yedik. Merkezden kazandığımız toplarla 3'üncü bölgeye geçişlerde final paslarını iyi oynayabilseydik farklı bir skor ile yarıyı tamamlayabilirdik.

Bu paslarda başarılı olamadığımız için ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladık. İkinci yarıda bir hamle yaptık. Oyunun tamamı yine bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler. Ne yazık ki buradan mağlup ayrılıyoruz.

Çok üzgünüm. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Ankara Keçiörengücü maçı daha fazla önem kazandı. Bu maçı bir kaza olarak nitelendiriyorum. Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadeleden ötürü hepsini kutluyorum" dedi. (DHA)