Göztepe iç transferde yıldızlarıyla masaya oturuyor

Beto, Castro, Titi, Berkan, Atınç, Napoleoni, Atakan, Soner ve Serdar'ı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolculara gelen teklifler nedeniyle elini çabuk tutmaya çalışacak, Oyuncularının aklının çelinmesini istemeyen Başkan Mehmet Sepil'in 10 gün içinde bu isimlerin birçoğu ile anlaşma sağlayacağı vurgulandı.

Özellikle yerli oyuncuların alacakları ücretlerde fedakarlık yapmayı kabul etmesi de Göztepe'nin elini güçlendirdi. Yabancı futbolcuların ise pandemi nedeniyle başka ülke ya da şehirlere gitmeye sıcak bakmadıkları öğrenilirken, yönetimin iskelet kadroyu büyük ölçüde koruyacağı bildirildi. Dış transferde de kısa süre içinde stratejisini belirleyecek Göztepe'nin genç futbolculara da yönelmesi bekleniyor.

DHA