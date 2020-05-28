Göztepe, hazırlıklara tekrar başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı 3 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda oyun ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.