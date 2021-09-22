Süper Lig ’in 6. haftasında Göztepe ile Hatayspor, 3 puan mücadelesi verecek. Son olarak İzmir derbisinde Altay'a kaybeden Nestor El Maestro'lu Göztepe, evinde kazanıp moral depolamayı hedefliyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Ömer Erdoğan yönetimindeki ise çıkışını zorlu deplasmanda da sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde ilk 5 haftada 5 puan toplayan Göztepe, bu sezon tek galibiyetini iç sahadaki Başakşehir maçında aldı. Akdeniz ekibi ise 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan hanesine yazdırdı.

Göztepe'de Marko Mihojevic ve Ege Özkayımoğlu’nun sakatlıkları bulunurken, Murat Paluli’nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Hatayspor’da sakatlığı bulunan Simon Falette’nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

İki takım arasında geçen sezon İzmir’de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 1-0, Hatay’daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazandı.

Göztepe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Hatayspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe-Hatayspor muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Soner, Nwobodo, Tijanic, Lourency, Halil, Ndiaye

Hatayspor: Munir, Kamil, Burak, Fatih, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Traore, Dylan, Lobhanidze, Diouf