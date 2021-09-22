Göztepe-Hatayspor CANLI

Süper Lig ’in 6. haftasında Göztepe ile Hatayspor, 3 puan mücadelesi verecek. Son olarak İzmir derbisinde Altay'a kaybeden Nestor El Maestro'lu Göztepe, evinde kazanıp moral depolamayı hedefliyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Ömer Erdoğan yönetimindeki ise çıkışını zorlu deplasmanda da sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde ilk 5 haftada 5 puan toplayan Göztepe, bu sezon tek galibiyetini iç sahadaki Başakşehir maçında aldı. Akdeniz ekibi ise 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan hanesine yazdırdı.

İki takım arasında geçen sezon İzmir’de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 1-0, Hatay’daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazandı.

Göztepe-Hatayspor maçı başladı.

Göztepe-Hatayspor 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Ndiaye

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Isaac, Ribeiro, Saba, Ayoub, Traore, Diouf

Göztepe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Hatayspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



