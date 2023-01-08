Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Göztepe , dış transferde ABD'nin Colarado Springs takımından forvet Michee Ngalina ile sözleşme imzalarken, tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Özmert'le de görüşmelere başladı. Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'da forma giyen 37 yaşındaki futbolcuyla anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

Antalyaspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Hakan'ın ikinci yarıda Göztepe forması giymeye çok sıcak baktığı ve transferin en kısa zamanda resmiyete kavuşacağı belirtildi. Manisa Futbol Kulübü'nün de gündeme aldığı Hakan, kariyerinde Sakaryaspor, Karşıyaka, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Başakşehir'de forma giydi. Hakan bu sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabakayla çıktı. (DHA)