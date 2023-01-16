Süper Lig 'e 2021-2022 sezonunda veda eden Göz-Göz o sene 19 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar 13 maçı kaybederken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ise 5 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e dönen Göztepe yine evinin avantajını kullanamadı. Şu ana kadar iç sahada 10 karşılaşmaya çıkan Göz-Göz, hükmen mağlup olduğu Altay maçı dahil 4 yenilgi aldı.

Göztepe evinde Altınordu ile Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0, Altaş Denizlispor 'u 5-0 ve Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerken, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Göz-Göz rakip ağlara 10 gol bırakırken, 9 kez de topu filelerinde gördü. Göztepe, Altay derbisinden çıkan olaylar nedeniyle de 4 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Göztepe, Manisa FK, Bodrumspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarını boş tribünler önünde oynadı. Göztepe 22'nci haftada Beyçimento Bandırmaspor'la da sahasında seyircisiz maça çıkıp cezasını tamamlayacak.

DHA