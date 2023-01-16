MENÜ

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda kayıplarda

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak seyircisiz maçta evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe geçen sezondan bu yana Gürsel Aksel Stadı'nda çok kritik puanlar kaybetti.

16 Ocak 2023, Pazartesi 10:32 Son Güncelleme:
- A +
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda kayıplarda

Süper Lig 'e 2021-2022 sezonunda veda eden Göz-Göz o sene 19 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar 13 maçı kaybederken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ise 5 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e dönen Göztepe yine evinin avantajını kullanamadı. Şu ana kadar iç sahada 10 karşılaşmaya çıkan Göz-Göz, hükmen mağlup olduğu Altay maçı dahil 4 yenilgi aldı. 

Göztepe evinde Altınordu ile Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0, Altaş Denizlispor 'u 5-0 ve Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerken, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Göz-Göz rakip ağlara 10 gol bırakırken, 9 kez de topu filelerinde gördü. Göztepe, Altay derbisinden çıkan olaylar nedeniyle de 4 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Göztepe, Manisa FK, Bodrumspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarını boş tribünler önünde oynadı. Göztepe 22'nci haftada Beyçimento Bandırmaspor'la da sahasında seyircisiz maça çıkıp cezasını tamamlayacak. 

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...