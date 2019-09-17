Göztepe golü unuttu

Son olarak Rizespor ile 0-0 berabere kalan Göztepe bu hafta da gol atma başarısı gösteremedi.

Sarı- Kırmızılılar 4. hafta sonunda rakip fileleri havalandıramayan tek takım oldu.

Geçen sezon son hafta kümede kalmayı garantileyen İzmir ekibi için tehlike çanları bu sezon erken çalmaya başladı. Geçen sezondan bu yana 38 maça çıkan Göz Göz bu maçların 19’unda yani yarısında ağları sarsamadı. Göztepe, Kemal Özdeş’in ardından ikinci kez göreve gelen Tamer Tuna ile çıktığı 15 lig maçının 10’unda gol atamadı.