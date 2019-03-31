Göztepe golcülerinden patlama bekliyor

Bu sezon gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefi olan Cameron Jerome, Nabil Ghilas ve Deniz Kadah'la özel olarak ilgilenen teknik direktör Tamer Tuna, futbolcularına güvenin tam olduğunu söyledi. Daha önce yaptığı açıklamada, "Sorun golcülerde değil, pozisyon yaratamamızda" diyen Tuna'nın milli arada 3 forvete özel program hazırladığı bildirildi. Arayı çok iyi değerlendiren golcülerin de hazır ve hırslı olmaları teknik ekibi sevindirdi.

Zorlu seriye gelecek hafta evinde oynayacağı Akhisarspor maçıyla başlayacak Göz-Göz'de Jerome 21 maça çıkarken, sadece Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü müsabakalarında fileleri havalandırdı. İngiliz santrfor ikinci yarıda ise siftah yapamadı. Sezonun ilk yarısında lisansı askıya alınan Cezayirli Ghilas 6 karşılaşmada 1 gol atarken, Deniz de 17 maçta 2 kez sevinç yaşadı. Forvetlerinden toplam 6 gol elde eden sarı-kırmızılıların en skorer ismi 28 maçta 8 gol atan Yasin Öztekin oldu. Süper Lig'de toplam 26 gol atabilen Göztepe, şimdiye kadar en az skor ürettiği sezonlarından birini yaşadı.

DHA