Göztepe, Giresunspor maçına hazır

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcuların, daha sonra taktik çalışma yaptığı belirtildi.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Murat Paluli ve Marko Mihojevic’in tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Göztepe’de cezalı Beykan Şimşek de yarın forma giyemeyecek.

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Göztepe-GZT Giresunspor müsabakasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

İZMİR (AA)