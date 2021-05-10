Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi İzmir’deki son antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptı.
Isınmayla başlayan antrenmanda top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın son bölümünde şut çalıştı.
Hava yoluyla Ankara’ya gidecek sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Atınç Nukan’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kerim Alıcı, Berkan Emir, Marko Mihojevic, Balazs Megyeri ve Fousseni Diabate forma giyemeyecek.
Eryaman Stadı’nda oynanacak Gençlerbirliği-Göztepe karşılaşması, yarın saat 20.30’da başlayacak.
İZMİR (AA)