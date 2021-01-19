Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İlhan Palut'un ardından Ünal Karaman ile anlaşan Göztepe Başkent ekibi karşısında galibiyet arayacak. Gençlerbirliği ise rakibini deplasmanda yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. İzmir ekibinde Alpaslan sakat. Gençler’de çocuğu olan Sio izinli, Nordfeldt, Salih, Johansson, Ayite ve Stancu sakat. Arda, Sefa ve Candeias cezalı.

Göztepe - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler...

Göztepe: İrfan Can, Murat, Mihojevic, Titi, Berkan, Soner, Yalçın, Tripic, Halil, Mossoro, Ndiaye

Gençlerbirliği: Nortfeldt, Ömürcan, Zargo, Soner, Polomat, Motta, Furman, Rahmetullah, İlker, Mustafa, Gökhan

Ligde 6 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 22 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Öte yandan son 2 maçında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. durumda bulunuyor.

Süper Lig'de 35. kez karşılaşacaklar

Gençlerbirliği ile Göztepe Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 34 maçta Göztepe 13 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise maçların 10'undan üstün ayrılan taraf oldu. 11 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

İzmir'de oynanan 17 maçta ise Göztepe aldığı 8 galibiyetle rakibine üstünlük kurmuş durumda. İzmir'deki maçların 3'ünü Gençlerbirliği kazanırken, 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.