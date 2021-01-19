Göztepe - Gençlerbirliği canlı

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, bugün Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. İlhan Palut'un ardından Ünal Karaman ile anlaşan Göztepe Başkent ekibi karşısında galibiyet arıyor. Gençlerbirliği ise rakibini deplasmanda yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

GOL | Göztepe, yeni transferi Peter Zulj'un golüyle 25. dakikada 1-0 öne geçti. Avusturyalı futbolcu, kornerde iyi yükseldi ve golünü attı.

Göztepe - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'ler

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Zargo, Halil İbrahim, Polomat, Murat, Soner, Piris, İlker, Gökhan

Ligde 6 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 22 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Öte yandan son 2 maçında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. durumda bulunuyor.



