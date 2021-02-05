Ligde dün konuk ettiği Yeni Malatyaspor’la 2-2 berabere sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme idmanı yaptı. Diğer gruptaki oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular pazar günkü antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, Gaziantep’e gidecek.

İZMİR (AA)