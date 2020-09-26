Süper Lig’de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, 3. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yi konuk edecek. İlk hafta konuk ettiği Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenerek lige başlayan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta da deplasmanda Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftaya 4 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe, yarın 1 puanı olan ve henüz galibiyeti bulunmayan 14. durumdaki Gaziantep FK ile İzmir’de karşılaşacak.

Göztepe’de Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni’nin sakatlıkları bulunuyor. Rakibiyle Süper Lig’de 3. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK’ye karşı galibiyeti bulunmuyor. Ligde geçen sezonki 2 karşılaşma da 1-1 sona ermişti. Lige istediği gibi başlayamayan, ilk hafta Galatasaray’a 3-1 yenilen ve geçen hafta da Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, İzmir deplasmanında galip gelerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Göztepe - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Göztepe - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Halil, Mossoro, Tripic, Ideye

Gaziantep FK: Günay, Kana-Bıyık, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Maxim, Güray, Olkowski, Morais, Sousa, Kenan



